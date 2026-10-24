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IMF raporunda Türkiye'nin konumu dikkat çekti: Mali şeffaflıkta üst sıralarda

IMF raporunda Türkiye'nin konumu dikkat çekti: Mali şeffaflıkta üst sıralarda

11:35, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:49, 24/10/2026, Cumartesi
AA
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IMF raporunda Türkiye'nin konumu dikkat çekti: Mali şeffaflıkta üst sıralarda
Uluslararası Para Fonu'nun 40'a yakın ülkeyi incelediği raporda, Türkiye'nin son 10 yılda kamu mali yönetiminde kaydettiği gelişmelere dikkat çekildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan güncel Mali Şeffaflık Değerlendirmesi raporunda, Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda kaydettiği aşamalara yer verildi. Raporda büyük bir ivme yakalayan Türkiye, aralarında Birleşik Krallık, Finlandiya ve Avusturya gibi ekonomilerin de bulunduğu 40'a yakın ülke arasında en üst sıralara yerleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiğini bildirdi.

IMF'nin ülkelerin mali istatistik, bütçe yönetimi, mali risk yönetimi ve hesap verebilirlik gibi kamu mali yönetimi uygulamalarını incelediği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında Türkiye'ye ilişkin raporu yayımlandı.

Türkiye'nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtilen raporda, ülkenin kamu mali yönetiminde son yıllardaki ilerleme seviyesiyle değerlendirme süreci tamamlanan ve aralarında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Mali şeffaflığı güçlendiren reformlar sonuç verdi

Raporda, Türkiye'nin kamu mali yönetimindeki ilerlemesinde, mali istatistiklerinin sürekli geliştirilmesi, performans esaslı program bütçe uygulanması ve uluslararası kamu muhasebe standartlarının hayata geçirilmesine yönelik reformların etkili olduğu vurgulandı.

Fonun raporunda, Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki gelişimi 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün sonucu olarak değerlendirildi.

IMF'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği mali raporlama ve standartlara ilişkin ilk incelemede, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde eksiklikler bulunduğu, kamu mali raporlamasının büyük ölçüde nakit esaslı bütçe bilgisine dayandığı, bilanço bilgilerinin sınırlı olduğu ve mali risklerin yeterince açıklanmadığı tespit edilmişti.

2015 yılındaki değerlendirmede ise hukuki çerçevenin önceki dönemlere göre güçlendiği, orta vadeli bütçeleme uygulamalarının geliştirildiği ve mali raporlama kapsamının genel yönetim sektörünü içerecek şekilde genişletildiği ortaya konulmuştu.

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Başlıklar :kamu maliyesimali şeffaflıkMali Şeffaflık Değerlendirme RaporuTürkiyeUluslararası Para Fonu (IMF)
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