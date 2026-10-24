Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini
Altın, haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamlayarak 3 bin 975 dolara kadar geriledi ve son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki bu sert geri çekilmeye rağmen küresel finans devleri Goldman Sachs ve UBS uzun vadeli ralli beklentilerini korurken, yaklaşan Fed faiz kararı ve yükselen petrol fiyatları kısa vadeli baskıyı artırıyor.
Kısa vadeli düşüşe rağmen dev yatırım bankaları iyimserliğini koruyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık yaklaşık 60 tonluk rezerv alımlarına dayanarak 2027 sonu için 5 bin 400 dolar hedefini açıkladı.
UBS ise aynı 5 bin 400 dolarlık zirve beklentisini Eylül 2027 tarihi için öngörürken, yıllık 750 ile 1.000 ton arasındaki merkez bankası alımlarının fiyatları destekleyeceğini belirtti.
PETROL 100 DOLARI AŞTI: FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ ALTINI SIKIŞTIRDI
Orta Doğu'daki gerilimle Brent ham petrolün varil fiyatının 100 doları aşması enflasyon endişelerini yeniden hortlattı. 27-28 Ekim'deki toplantı öncesinde Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 78'e çıkarken, yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan altının cazibesini azaltarak güvenli liman talebini gölgede bıraktı.
KRİTİK TEKNİK SEVİYELER: DÜŞÜŞTE 3 BİN 900, YÜKSELİŞTE 4 BİN 200 DOLAR
Ons altında cuma günü görülen 3 bin 975 dolar seviyesi ilk referans noktası olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü sarkmalarda 3 bin 959, 3 bin 941 ve 3 bin 900 dolar seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Kalıcı bir toparlanma ve düşüş trendinin kırılması için ise fiyatların sırasıyla 4 bin 100 ve 4 bin 200 dolar barajlarını aşması gerektiği vurgulanıyor.
İŞTE 24 EKİM GÜNCEL İÇ PİYASA ALTIN FİYATLARI
Ons altındaki sert düşüşe rağmen Dolar/TL kurunun desteğiyle iç piyasada fiyatlar dengelenmeye çalışıyor.
24 Ekim itibarıyla güncel piyasada
- Gram altın 6 bin 384 TL
- Çeyrek altın 10 bin 439 TL
- Yarım altın 20 bin 878 TL
- Cumhuriyet altını 43 bin 484 TL seviyesinden işlem görüyor.
Ons altın ise haftayı 3 bin 996 dolardan tamamladı.