Anasayfa
Ekonomi
Piyasalar ve Yatırım
Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini

Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini

09:22, 24/10/2026, Cumartesi
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Altın son 3 ayın dibini gördü: İki dev bankadan piyasaları sallayacak uyarı ve 2027 tahmini

Altın, haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamlayarak 3 bin 975 dolara kadar geriledi ve son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altındaki bu sert geri çekilmeye rağmen küresel finans devleri Goldman Sachs ve UBS uzun vadeli ralli beklentilerini korurken, yaklaşan Fed faiz kararı ve yükselen petrol fiyatları kısa vadeli baskıyı artırıyor.

Kısa vadeli düşüşe rağmen dev yatırım bankaları iyimserliğini koruyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık yaklaşık 60 tonluk rezerv alımlarına dayanarak 2027 sonu için 5 bin 400 dolar hedefini açıkladı.

Kısa vadeli düşüşe rağmen dev yatırım bankaları iyimserliğini koruyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık yaklaşık 60 tonluk rezerv alımlarına dayanarak 2027 sonu için 5 bin 400 dolar hedefini açıkladı.

UBS ise aynı 5 bin 400 dolarlık zirve beklentisini Eylül 2027 tarihi için öngörürken, yıllık 750 ile 1.000 ton arasındaki merkez bankası alımlarının fiyatları destekleyeceğini belirtti.

UBS ise aynı 5 bin 400 dolarlık zirve beklentisini Eylül 2027 tarihi için öngörürken, yıllık 750 ile 1.000 ton arasındaki merkez bankası alımlarının fiyatları destekleyeceğini belirtti.

PETROL 100 DOLARI AŞTI: FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ ALTINI SIKIŞTIRDI

Orta Doğu'daki gerilimle Brent ham petrolün varil fiyatının 100 doları aşması enflasyon endişelerini yeniden hortlattı. 27-28 Ekim'deki toplantı öncesinde Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 78'e çıkarken, yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan altının cazibesini azaltarak güvenli liman talebini gölgede bıraktı.

PETROL 100 DOLARI AŞTI: FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ ALTINI SIKIŞTIRDIOrta Doğu'daki gerilimle Brent ham petrolün varil fiyatının 100 doları aşması enflasyon endişelerini yeniden hortlattı. 27-28 Ekim'deki toplantı öncesinde Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 78'e çıkarken, yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan altının cazibesini azaltarak güvenli liman talebini gölgede bıraktı.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER: DÜŞÜŞTE 3 BİN 900, YÜKSELİŞTE 4 BİN 200 DOLAR

Ons altında cuma günü görülen 3 bin 975 dolar seviyesi ilk referans noktası olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü sarkmalarda 3 bin 959, 3 bin 941 ve 3 bin 900 dolar seviyeleri destek olarak takip edilecek.

KRİTİK TEKNİK SEVİYELER: DÜŞÜŞTE 3 BİN 900, YÜKSELİŞTE 4 BİN 200 DOLAROns altında cuma günü görülen 3 bin 975 dolar seviyesi ilk referans noktası olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü sarkmalarda 3 bin 959, 3 bin 941 ve 3 bin 900 dolar seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Kalıcı bir toparlanma ve düşüş trendinin kırılması için ise fiyatların sırasıyla 4 bin 100 ve 4 bin 200 dolar barajlarını aşması gerektiği vurgulanıyor.

Kalıcı bir toparlanma ve düşüş trendinin kırılması için ise fiyatların sırasıyla 4 bin 100 ve 4 bin 200 dolar barajlarını aşması gerektiği vurgulanıyor.

İŞTE 24 EKİM GÜNCEL İÇ PİYASA ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki sert düşüşe rağmen Dolar/TL kurunun desteğiyle iç piyasada fiyatlar dengelenmeye çalışıyor.

İŞTE 24 EKİM GÜNCEL İÇ PİYASA ALTIN FİYATLARIOns altındaki sert düşüşe rağmen Dolar/TL kurunun desteğiyle iç piyasada fiyatlar dengelenmeye çalışıyor.

24 Ekim itibarıyla güncel piyasada


  • Gram altın 6 bin 384 TL
  • Çeyrek altın 10 bin 439 TL
  • Yarım altın 20 bin 878 TL
  • Cumhuriyet altını 43 bin 484 TL seviyesinden işlem görüyor.
24 Ekim itibarıyla güncel piyasada Gram altın 6 bin 384 TLÇeyrek altın 10 bin 439 TLYarım altın 20 bin 878 TL Cumhuriyet altını 43 bin 484 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın ise haftayı 3 bin 996 dolardan tamamladı.

Ons altın ise haftayı 3 bin 996 dolardan tamamladı.
Başlıklar :AltınEkonomiYatırımDolarEuro
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026