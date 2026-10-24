Dünyaca ünlü analistlerden altın fiyatları için kritik tahmin: Yükselişin başlaması için o seviyenin aşılması şart

Fed faizleri ve Orta Doğu gerilimi yönü belirleyecek

U.S. Bank Wealth Management Kıdemli Yatırım Stratejisti Rob Haworth ise altının kaderinin büyük ölçüde Fed'in elinde olduğunu belirtiyor. Enflasyonu düşürmeye kararlı olan Fed'in doları güçlü tutmaya devam edeceğini söyleyen Haworth, aralık ve mart aylarında yapılabilecek olası ölçülü faiz artırımlarının altının yükseliş hızını kesebileceğine dikkat çekiyor.

İşin bir de küresel siyaset boyutu var. XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon-Peter Massabni'ye göre Orta Doğu'daki çatışmalar enerji fiyatlarını, dolayısıyla da enflasyonu yukarı itiyor. Bu durum da yatırımcıyı nakitte kalmaya zorluyor. Ayrıca Asya ülkelerinde yerel para birimlerinin dolar karşısında erimesi, o ülkelerdeki vatandaşlar için altını çok pahalı hale getirdiği için talebi sınırlıyor.



