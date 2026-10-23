Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın: Ekipler sevk edildi

Manisa'da dehşete düşüren olay: Baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. İ.B. isimli şahıs, tartıştığı baba Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut’u av tüfeğiyle vurarak katletti. Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerinin hızlı takibiyle suç aletiyle birlikte yakalandı.