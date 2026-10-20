Manisa'da dehşete düşüren olay: Baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Gördes ilçesi Balıklı Mahallesi'nde İ.B. ile Arif Bulut (54) ve oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B., yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğluna üst üste ateş açarak olay yerinden kaçtı.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan baba Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KATİL SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Cinayetin ardından bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan şüpheli İ.B.'yi kısa süre içinde Balıklı Mahallesi'nde cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Gündem

İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Gündem

Adapazarı’nda komşu dehşeti: Eşyalarını almaya geldi, hayatını kaybetti

Hayat

Cennet gibi görünen adanın karanlık sırrı: Geçmişi kan donduruyor

Gündem

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye edildi: Cezaevi çıkışında annesine sarılıp gözyaşlarına boğuldu