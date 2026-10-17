Aleyna Kalaycıoğlu tahliye edildi: Cezaevi çıkışında annesine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

CEZAEVİ ÇIKIŞINDA ANNESİNE SARILDI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada verilen beraat kararının ardından tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıkarken annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile buluştu. Yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunan Kalaycıoğlu, annesine sarıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç şarkıcının tahliye sonrası ilk görüntülerinde yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ekim’de görülen karar duruşmasında, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin davada hüküm açıklandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, bu konuda arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. Kalaycıoğlu’nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne giden grup ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından açılan davada 10 sanık yargılandı ve 16 Ekim’de karar açıklandı.