Türkiye’nin verimli ovasında büyük değişim: Sebze tarlalarının yerini kavak ve fındık ağaçları aldı

"Çarşamba’nın yerlisi olarak başka yerlerden gelen sebzeleri yiyoruz"





Çarşamba’nın geçmişte sebze üretimiyle öne çıktığını ancak bugün üretimin ciddi ölçüde azaldığını söyleyen Özkan, "Eskiden insanlar Çarşamba’nın ovasını merak ederdi, domatesini, biberini, patlıcanını, salatalığını alırdı. Şu anda öyle bir şey yok. Biz şu anda Çarşamba’nın yerlisi olarak Tokat’tan gelen domatesi, Tokat’tan gelen fasulyeyi, Bafra’nın biberini yiyoruz. Artık Çarşamba’da eskisi gibi sebze yapan yok, bitti" diye konuştu.





"Sebzecilik bitti, başımızın çaresine bakmaya başladık"





Kendisinin de çocukluğundan itibaren sebzecilik yaptığını dile getiren Özkan, üretimdeki değişimin geçim kaynaklarını etkilediğini belirterek, "Ben 50 yaşındayım. Ben 40 sene kadar, yani 10 yaşındayken babamın peşinde sebzecilik yapıyordum. Sebzecilik bitti. Biz başımızın çaresine bakmaya başladık. Eskiden şeker pancarı yapardık. Traktörlerimizi, araçlarımızı hep ondan alırdık. Mısır yapardık, mısır sezonunda da herkes işini görürdü. Şimdi herkes kavak, fındık dikiyor" ifadelerini kullandı.