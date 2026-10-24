Hande Erçel'in 24 saatlik Instagram hikayesinden dudak uçuklatan kazancı gündemde
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez reklam gelirleriyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun 24 saat boyunca yayında kalan Instagram hikâyeleri için aldığı öne sürülen ücret dikkat çekti.
Instagram’da 32 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel’in sosyal medya kazancı merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme gelen iddiaya göre oyuncu, markalarla yaptığı iş birlikleri kapsamında reklam içerikli hikâye paylaşımları için 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret alıyor.
ÜNLÜLERİN REKLAM GELİRLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklam anlaşmaları, ünlü isimlerin kazançlarını yeniden tartışmaya açtı. Hande Erçel hakkında ortaya atılan ücret iddiası da kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. Ancak söz konusu rakamların oyuncunun doğrulanmış resmî kazancı değil, programda dile getirilen bir iddia olduğu belirtildi.