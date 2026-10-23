Toprak Razgatlıoğlu devreye girdi: Kıvanç Tatlıtuğ büyük tutkusuna sıra beklemeden kavuştu

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde Dünya Superbike Şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya gelerek Kocaeli'deki pistte özel ileri sürüş teknikleri dersi aldı.

Eğitimin ardından ünlü oyuncu, Razgatlıoğlu'nun şampiyonada yarıştığı özel üretim motosikletin birebir aynısını satın almak istedi.

Tüm dünyada hız tutkunlarının alabilmek adına uzun sıralar beklediği lüks motor için milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu devreye girdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Razgatlıoğlu'nun referansı sayesinde Kıvanç Tatlıtuğ, 4 milyon lira ödeyerek hiç sıra beklemeden hayalindeki süper spor motora sahip oldu.

Aracı teslim aldıktan sonra kendisi için baştan tasarlatan yakışıklı oyuncu, motorun üzerine uğurlu sayısı olan '8'i ve adının kısaltması 'KVNC R-SPEC' ibaresini işletti.

Ayrıca aracın üzerine dünyada sadece 1 adet üretildiğini simgeleyen "ONE OF ONE" yazısını yazdıran Tatlıtuğ, motosikletini tamamen benzersiz kıldı.

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