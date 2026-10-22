Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bırakmıştı: Suskunluğunu bozan Jülide Kural'dan olay sözler

Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bırakmıştı: Suskunluğunu bozan Jülide Kural'dan olay sözler

15:36, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bırakmıştı: Suskunluğunu bozan Jülide Kural'dan olay sözler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışmaları magazin gündeminden düşmüyor. Tüm mal varlığı ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki iddialar ve yeğeni Levent İnanır'ın itirazları sonrası, bugüne kadar sessizliğini koruyan Jülide Kural ilk kez konuştu.

26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesiyle sular ısındı.

26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesiyle sular ısındı.

İnanır'ın gayrimenkullerinin yanı sıra müze, vakıf girişimleri ve telif haklarını 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması aile içinde tartışma başlattı.

İnanır'ın gayrimenkullerinin yanı sıra müze, vakıf girişimleri ve telif haklarını 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması aile içinde tartışma başlattı.

LEVENT İNANIR: "BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR, VASİYETE İNANMIYORUM"

Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, vasiyetin gerçekliğine inanmadığını belirterek, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil, bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı ve yargıya başvuracaklarını açıkladı.

LEVENT İNANIR: "BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR, VASİYETE İNANMIYORUM"Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, vasiyetin gerçekliğine inanmadığını belirterek, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil, bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı ve yargıya başvuracaklarını açıkladı.

Bir diğer yeğen Gül Bakar ise karara saygı duyduğunu belirtti.

Bir diğer yeğen Gül Bakar ise karara saygı duyduğunu belirtti.

JÜLİDE KURAL İLK KEZ KONUŞTU


Mirasa dair iddialar ve suçlamalar karşısında suskunluğunu koruyan oyuncu Jülide Kural, 'Gel Konuşalım' programına yazılı bir metin göndererek ilk kez konuştu.

JÜLİDE KURAL İLK KEZ KONUŞTUMirasa dair iddialar ve suçlamalar karşısında suskunluğunu koruyan oyuncu Jülide Kural, 'Gel Konuşalım' programına yazılı bir metin göndererek ilk kez konuştu.

Yasta olduğunu ve yaşanan tartışmalardan büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kural, konunun ahlaki boyutuna dikkat çekti.

Yasta olduğunu ve yaşanan tartışmalardan büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kural, konunun ahlaki boyutuna dikkat çekti.

"TOPRAĞA VERELİ 4 AY OLMADI, ONURUNA VE İRADESİNE SAYGI DUYUN"

Gözlerden uzak bir yaşam süren Jülide Kural açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir.

"TOPRAĞA VERELİ 4 AY OLMADI, ONURUNA VE İRADESİNE SAYGI DUYUN"Gözlerden uzak bir yaşam süren Jülide Kural açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir.

Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.

Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.

Yaşamı boyunca savunduğu değerlere gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."

Yaşamı boyunca savunduğu değerlere gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."
Başlıklar :kadir i̇nanırjülide kurallevent i̇nanırvasiyetMiras
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026