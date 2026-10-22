Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bırakmıştı: Suskunluğunu bozan Jülide Kural'dan olay sözler

LEVENT İNANIR: "BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR, VASİYETE İNANMIYORUM"

Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, vasiyetin gerçekliğine inanmadığını belirterek, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil, bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı ve yargıya başvuracaklarını açıkladı.