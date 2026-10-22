Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bırakmıştı: Suskunluğunu bozan Jülide Kural'dan olay sözler
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışmaları magazin gündeminden düşmüyor. Tüm mal varlığı ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki iddialar ve yeğeni Levent İnanır'ın itirazları sonrası, bugüne kadar sessizliğini koruyan Jülide Kural ilk kez konuştu.
26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesiyle sular ısındı.
İnanır'ın gayrimenkullerinin yanı sıra müze, vakıf girişimleri ve telif haklarını 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkması aile içinde tartışma başlattı.
LEVENT İNANIR: "BU İŞİN İÇİNDE BİR İŞ VAR, VASİYETE İNANMIYORUM"
Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, vasiyetin gerçekliğine inanmadığını belirterek, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil, bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı ve yargıya başvuracaklarını açıkladı.
Bir diğer yeğen Gül Bakar ise karara saygı duyduğunu belirtti.
JÜLİDE KURAL İLK KEZ KONUŞTU
Mirasa dair iddialar ve suçlamalar karşısında suskunluğunu koruyan oyuncu Jülide Kural, 'Gel Konuşalım' programına yazılı bir metin göndererek ilk kez konuştu.
Yasta olduğunu ve yaşanan tartışmalardan büyük rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kural, konunun ahlaki boyutuna dikkat çekti.
"TOPRAĞA VERELİ 4 AY OLMADI, ONURUNA VE İRADESİNE SAYGI DUYUN"
Gözlerden uzak bir yaşam süren Jülide Kural açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir.
Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur.
Yaşamı boyunca savunduğu değerlere gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."