Yıldız Tilbe'nin parasını habersiz faize yatırdılar: Ünlü sanatçı duyunca çıldırdı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bankadaki parasına ilişkin gündeme gelen bir iddiayla konuşuluyor. Televizyon programında açıklamalarda bulunan Seray Sever, sanatçının faiz konusundaki hassasiyetini anlattı.
Gel Konuşalım programında konuşan Seray Sever, Yıldız Tilbe’nin bankada bulunan ve milyonlarca liraya ulaştığı belirtilen parasının, sanatçının bilgisi dışında faize yatırıldığını öne sürdü.
Durumdan haberdar olan Tilbe, faiz gelirini kabul etmek istemediğini belirterek bu işleme karşı çıktı. Sever yaşanan olayın devamını şöyle anlattı:
"Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."
Tilbe’nin bu davranışı, yardımseverliği ve faiz konusundaki tutumuyla yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Daha önce de ihtiyaç sahiplerine el uzatan ve Gazze için yüksek tutarlarda çadır bağışı yapan Yıldız Tilbe bir kez daha yardımseverliği ile gündemde.