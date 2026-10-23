Yıldız Tilbe'nin parasını habersiz faize yatırdılar: Ünlü sanatçı duyunca çıldırdı

Durumdan haberdar olan Tilbe, faiz gelirini kabul etmek istemediğini belirterek bu işleme karşı çıktı. Sever yaşanan olayın devamını şöyle anlattı:





"Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."



