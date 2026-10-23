Tolgahan Sayışman’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı mesaj: Hakikat, adalet ve vicdan asla unutulmaz

“Hayatta her şey unutturulur ama hakikat, adalet ve zor günde gösterilen vicdan asla unutulmaz. Mevkilerden öte karakteri, unvanlardan öte insanlığı önceleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan... İyi ki var, iyi ki omuz omuzayız.”