Tolgahan Sayışman’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı mesaj: Hakikat, adalet ve vicdan asla unutulmaz
19:16, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 19:17, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Oyuncu Tolgahan Sayışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Tolgahan Sayışman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği fotoğrafı anlamlı sözlerle paylaştı. Sayışman mesajında hakikat, adalet ve zor zamanlarda gösterilen vicdanın unutulmayacağını vurgulayarak Erdoğan’a desteğini ifade etti.
Oyuncu Tolgahan Sayışman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Sayışman’ın 23 Ekim 2026 tarihli paylaşımında hakikat, adalet ve zor zamanlarda gösterilen vicdanın önemine vurgu yapması dikkat çekti.
Tolgahan Sayışman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Hayatta her şey unutturulur ama hakikat, adalet ve zor günde gösterilen vicdan asla unutulmaz. Mevkilerden öte karakteri, unvanlardan öte insanlığı önceleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan... İyi ki var, iyi ki omuz omuzayız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda Sayışman, zor zamanlarda gösterilen vefanın ve insanlığın önemine dikkat çekti. Paylaşım, oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik destek mesajı olarak değerlendirildi.
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