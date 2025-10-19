Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman umreye gitti

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, umreye gittiğini paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Sayışman'ın fotoğrafına beğeni yağarken altında yazan ayet dikkat çekti.
Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan Tolgahan Sayışman, son paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun zamandır oyunculuk yapmayan ve kendi yapım şirketini kurduğu bilinen Sayışman'ın inşaat sektörüne adım attığı konuşulmuştu.
Sayışman, umre ziyareti sırasında Kâbe önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Sayışman, Kâbe önünde çektirdiği fotoğrafa Zümer Suresi'nin 53'üncü ayetini not düşerek duygularını şu sözlerle ifade etti;
"De ki (Allah şöyle buyuruyor); 'Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."