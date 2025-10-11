Yoğun bakıma kaldırılmıştı: İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan hakkında ilk olarak, "intihar girişiminde bulundu" yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu tarafından yalanlanarak, oyuncunun sadece gözlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Umut Özkan da ağabeyinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylemişti.