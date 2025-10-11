Yeni Şafak
Yoğun bakıma kaldırılmıştı: İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

13:0111/10/2025, Cumartesi
Geçtiğimiz ay yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, günler sonra ilk kez son halini paylaştı. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan oyuncu setlere döndüğünü duyurdu. Oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ rolüyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık problemleriyle hayranlarını endişelendirmişti.

50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan hakkında ilk olarak, "intihar girişiminde bulundu" yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu iddialar Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu tarafından yalanlanarak, oyuncunun sadece gözlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Umut Özkan da ağabeyinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylemişti.

Taburcu edildi

Siroz tedavisine devam eden ünlü oyuncu hastaneden taburcu edilmişti.

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim"

Taburcu olduktan sonra açıklama yapan Ufuk Özkan, yaşadığı süreci şu sözlerle paylaşmıştı:

"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim"

Son halini paylaştı

Sağlık durumu iyiye giden ve yeniden sahnelere dönen ünlü oyuncudan yeni bir fotoğraf karesi geldi.


İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı

Seviyorsan Git Ayrıl Bence adlı tiyatro oyununun 3. sezonunda seyirciyle buluşmaya hazırlanan Özkan'ın paylaştığı kare takipçilerini sevindirdi.



