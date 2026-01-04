TOKİ 500 bin sosyal konut kurası nasıl yapılacak?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde

gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazi’lere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacaktır, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



