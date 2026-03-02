Bugün Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? Serbest piayasada 2 Mart Pazartesi döviz kurları

Piyasalarda Gözler Veri Akışında

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar; altın fiyatları ve döviz kurlarındaki bu değişimin nedenlerini araştırıyor. Özellikle dış ticaret dengesi ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki günlerde kurların yönünü tayin edecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.