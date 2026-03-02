Bugün Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? Serbest piayasada 2 Mart Pazartesi döviz kurları

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar 43,9690 liradan, euro ise 51,7970 liradan işlem görerek haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da döviz kurlarındaki son durum haberimizde.
2 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, avro 51,7970 liradan haftaya başladı.
Dolar Kaç TL Oldu?
Güne hareketli başlayan Dolar/TL, sabah saatleri itibarıyla alışta 43,8168 TL, satışta ise 43,8564 TL seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, psikolojik sınırların aşılmasıyla birlikte oynaklığın artabileceği konusunda uyarıyor.
Euro Ne Kadar? Güncel Euro/TL Kuru
Avrupa para birimi Euro, güne dirençli bir başlangıç yaptı. Saat 07:35 verilerine göre Euro, Türk Lirası karşısında 51,7208 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro/Dolar paritesindeki değişimler, iç piyasadaki Euro fiyatlamasını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Piyasalarda Gözler Veri Akışında
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar; altın fiyatları ve döviz kurlarındaki bu değişimin nedenlerini araştırıyor. Özellikle dış ticaret dengesi ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki günlerde kurların yönünü tayin edecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, avronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.