Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü gününde: İsrail bir ülkeye daha saldırdı; Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü gününde: İsrail bir ülkeye daha saldırdı; Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti

07:392/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
08.16:
Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
08.05:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye - İran sınırında bulunan Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildir. Ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir. Günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulmuş bulunmaktadır.
07.53:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.
07.29:
İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.
YouTube
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü gününde: İsrail bir ülkeye daha saldırdı; Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti
Dünya / Ortadoğu
02 Mart, Pazartesi

07.12:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.

Takaiçi, müttefiki ABD ile İsrail'in bombardımanı hakkında görüşünü belirtmekten kaçınarak, "(Bölgede) Durumun en kısa sürede yatıştırılması için uluslararası toplumla koordineli çalışacağız ve gerekli tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

06.37:
İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.
YouTube
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü gününde: İsrail bir ülkeye daha saldırdı; Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti
Dünya / Ortadoğu
02 Mart, Pazartesi

06.19:
İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
06.07:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
İsrail’in saldırı tehdidinin ardından binlerce kişi Lübnan'ın kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
05.59:
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.
04.26: İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

03.42:
İran lideri Hamaney'in ölümü nedeniyle Kerkük'te eğitime 2 gün ara verildi.
03.25:
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.
03.00:
İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
00.59:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.
00.31:
İsrail'in ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan akşam saatlerinde atılan füzenin Kudüs bölgesinde bir yola düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
00.24:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti.

Daily Mail gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.


#Daily Mail
#İran
#israil
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi