ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üçüncü gününde: İsrail bir ülkeye daha saldırdı; Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti

07.12:

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, "İran'ı, komşu ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermeye ve müzakereler de dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm aramaya şiddetle çağırıyoruz." dedi.