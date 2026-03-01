2026 Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi var. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında ödeme alan vatandaşlar, yeni tutarın kaç TL olacağını ve ikramiyelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Gözler Kabine ve TBMM sürecine çevrilmiş durumda.
Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödeme takvimi ve olası zam oranı, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Hükümetin açıklayacağı yeni tutar ve ödeme günleri, milyonlarca hak sahibini doğrudan ilgilendiriyor.
2026 için olası zam senaryoları
2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için farklı artış ihtimalleri konuşuluyor. Geçen yıl 4.000 TL olarak ödenen tutarın 5.000 TL’ye yükseltilmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.
Alternatif hesaplamalarda ise 1.500 TL’lik artışla 5.500 TL seviyesi ya da bütçe imkânlarının genişletilmesi halinde 6.000 TL rakamı gündeme gelebilir. Nihai kararın Kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Ödeme takvimi mart ayına işaret ediyor
2026 yılında Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce, 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Resmi ödeme takvimi ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacak değerlendirme sonrasında netleşecek. İkramiye artışına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
Geçmiş yıllarda ikramiye nasıl arttı?
Bayram ikramiyesi uygulaması Türkiye’de 2018 yılında başlatıldı. İlk etapta 1.000 TL olarak ödenen tutar, sonraki yıllarda kademeli şekilde yükseltildi. 2021’de 1.100 TL’ye çıkan ödeme, 2023’te 2.000 TL’ye, 2024’te 3.000 TL’ye ve 2025 yılında 4.000 TL’ye çıkarıldı.
Bu artış süreci, emeklilerin alım gücünü desteklemeye yönelik sosyal politika adımlarının bir parçası olarak hayata geçirildi.
Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?
Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın içinde bulunduğu ayda SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Buna göre SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin yanı sıra malullük aylığı alanlar, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik geliri bulunan vatandaşlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Şubat ayı sonuna kadar emeklilik işlemlerini tamamlayanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Sosyal yardım kapsamında engelli aylığı ya da evde bakım desteği alanlara ise bayram ikramiyesi ödenmiyor.