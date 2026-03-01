Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?





Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın içinde bulunduğu ayda SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Buna göre SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin yanı sıra malullük aylığı alanlar, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik geliri bulunan vatandaşlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.





Şubat ayı sonuna kadar emeklilik işlemlerini tamamlayanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Sosyal yardım kapsamında engelli aylığı ya da evde bakım desteği alanlara ise bayram ikramiyesi ödenmiyor.