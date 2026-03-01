MotoGP hangi kanalda? Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı saat kaçta?

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de yeni sezon başladı. Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu bugün ilk kez MotoGP'de Tayland Grand Prix'sinde yarışa çıkacak. Toprak Razgatlıoğlu'nın Tayland yarışı saat 11.00'de başladı. Peki MotoGP hangi kanalda?
Dünya Superbike'ta 2021, 2024 ve 2025'te 3 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da MotoGP kariyerine "merhaba" dedi. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix sprint yarışını milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 20. sırada tamamladı. 2026 MotoGP sezonunun ilk yarışı olan Tayland Grand Prix'si bugün gerçekleştiriyor.
MOTOGP TAYLAND YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2026 MotoGP Dünya Şampiyonası Tayland Grand Prix'si 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye'yi MotoGP'de ilk kez temsil edecek olan Toprak Razgatlıoğlu'nın Tayland yarışı saat 11.00'da başladı. MotoGP Tayland Grand Prix'i S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MotoGP 2026 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları
MotoGP'de 1000cc sınıfı başladıktan sonra 7 dünya şampiyonluğu ile Marc Marquez, tarihi bir başarı yakaladı.
MotoGP'nin resmi sıralamasına göre 2026 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle:
5 numara: Johann Zarco - Castrol Honda LCR (Fransa)
7 numara: Toprak Razgatlıoğlu - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Türkiye)
10 numara: Luca Marini - Honda HRC Castrol (İtalya)
11 numara: Diogo Moreira - PRO Honda LCR (Brezilya)
12 numara: Maverick Vinales - Red Bull KTM Tech3 (İspanya)
20 numara: Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (Fransa)
21 numara: Franco Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)
23 numara: Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 (İtalya)
25 numara: Raul Fernandez - Aprilia Trackhouse MotoGP (İspanya)
33 numara: Brad Binder - Red Bull KTM Fabrika (Güney Afrika)
36 numara: Joan Mir - Honda HRC Castrol (İspanya)
37 numara: Pedro Acosta - Red Bull KTM Fabrika (İspanya)
42 numara: Alex Rins - Monster Energy Yamaha MotoGP (İspanya)
43 numara: Jack Miller - Prima Pramac Yamaha MotoGP (Avustralya)
49 numara: Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 (İtalya)
54 numara: Fermin Aldeguer - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)
63 numara: Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo (İtalya)
72 numara: Marco Bezzecchi - Aprilia Racing (İtalya)
73 numara: Alex Marquez - BK8 Gresini MotoGP (İspanya)
79 numara: Ai Ogura - Aprilia Trackhouse MotoGP (Japonya)
89 numara: Jorge Martin - Aprilia Racing (İspanya)
93 numara: Marc Marquez - Ducati Lenovo (İspanya)
Toprak Razgatlıoğlu kimdir?
Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'da doğdu. MotoGP'de Pramac Yamaha adına yarışan Türk motosiklet yarışcısıdır. 2018'den 2025'e kadar Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarıştı ve 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında şampiyon oldu.
Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu oldu. 2013 ve 2014 sezonlarında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta yarıştı. 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nı kazandı ve 2017'de Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı. 2018'de Superbike Dünya Şampiyonası takımlarından Kawasaki ile anlaştı. İki sezonda sırasıyla dokuzuncu ve beşinci oldu. 2020'de Yamaha ile anlaştı. 2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanarak, bunu başaran ilk Türk yarışçı oldu ve Jonathan Rea'nın altı yıllık hakimiyetine son verdi.
2024'te BMW Motorrad ile sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu, aynı sezonda markaya ilk şampiyonluğunu kazandırdı ve 2025'te de bu başarısını tekrarlayarak üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.
2026 sezonunda MotoGP takımlarından Pramac Yamaha adına yarışacak olan Razgatlıoğlu, Türkiye'den gelen ilk MotoGP sürücüsü oldu. Ayrıca Ben Spies'tan bu yana MotoGP gridine katılan ilk Superbike şampiyonu ve Cal Crutchlow'dan bu yana MotoGP'ye geçiş yapan ilk Superbike sürücüsü oldu.