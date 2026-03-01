MotoGP hangi kanalda? Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı saat kaçta?

2024'te BMW Motorrad ile sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu, aynı sezonda markaya ilk şampiyonluğunu kazandırdı ve 2025'te de bu başarısını tekrarlayarak üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.

2026 sezonunda MotoGP takımlarından Pramac Yamaha adına yarışacak olan Razgatlıoğlu, Türkiye'den gelen ilk MotoGP sürücüsü oldu. Ayrıca Ben Spies'tan bu yana MotoGP gridine katılan ilk Superbike şampiyonu ve Cal Crutchlow'dan bu yana MotoGP'ye geçiş yapan ilk Superbike sürücüsü oldu.