Bolu Belediyesi meclis üyeleri dağılımı: Hangi partinin ne kadar üyesi var, kim önde?

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren 4 büyük zincir marketiyle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği ve belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıkları aktarıldı. Tanju Özcan'ın gözaltına alınasıyla bilike Bolu Belediyesi meclis üyeleri dağılımı da merak konusu oldu. Peki Bolu Belediyesi’nde hangi partinin ne kadar üyesi var, kim önde?