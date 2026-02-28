Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özel hakkında resen soruşturma

21:3628/02/2026, Cumartesi
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, yargı mensuplarının hedef alındığını aktarıldı. Başsavcılık, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında,
"kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret"
suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle
"kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret"
suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.


