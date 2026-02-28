EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI HABERLERİ SON DAKİKA: Emekliye ikramiyede çifte bayram! 3 zam senaryosu...

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ORANSAL ÖDEME

Bayram ikramiyesi artışı yalnızca emeklileri değil, dul ve yetim aylığı alanları ile iş göremezlik ödeneği alan hak sahiplerini de kapsayacak. Bu ödemeler, alınan aylık oranına göre hesaplanıyor.

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bir hak sahibine mevcut sistemde 3 bin lira ödeme yapılıyor. İkramiyenin 5 bin liraya çıkması halinde bu tutar 3 bin 750 liraya, 5 bin 500 lira olması durumunda 4 bin 125 liraya, 6 bin lira olması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.