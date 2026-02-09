Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi, İslam dini için büyük öneme sahiptir. Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı gün olarak bilinen Kadir Gecesi, tam günü bilinmese de Ramazan ayının 27. günü olarak rivayet edilmektedir. Ramazan’ın 27’nci gecesine denk gelen ve Kur’an-ı Kerim’de “Bin Aydan Daha Hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl ne zaman idrak edilecek? 2026 Kadir gecesi tarihi ne zaman? İşte detaylı bilgiler.
Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı sayılan, bir ibadetin bir ömre bedel kılındığı zamanların başında Kadir Gecesi tarihi yaklaşıyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026?
Ramazan’ın son 10 gününden birin gelirken e bu sene 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ KANDİL Mİ?
Kadir Gecesi toplum içerisinde her ne kadar kandil olarak nitelendirilse de kandil değildir. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim indirildiği önemli bir geceyi tabir etmektedir.
KADİR GECESİ HAKKINDA DİYANET KAYNAKLARI
Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339).
Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).
Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.