Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte gün gün bayram takvimi

Arefe günü ve resmi tatil süresi

Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, her yıl olduğu gibi yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendirilecek. Kamu kurumlarında mesai öğleden sonra sona erecek. Bu takvimle birlikte Ramazan Bayramı tatili, resmi olarak arife yarım günü dahil olmak üzere 3,5 gün olarak uygulanacak.