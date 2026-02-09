Ramazan Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili 9 gün olur mu? İşte gün gün bayram takvimi

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet’in dini günler takvimiyle kesinlik kazandı. Bayramın cuma günü başlaması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ikinci ara tatil takvimi, “bayram tatili 9 gün olur mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Arefe günü, bayram günleri ve resmi tatil ihtimallerine ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.
Ramazan Bayramı tatili 2026 yılında kaç gün olacak sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı mart ayı içinde idrak edilecek.
Ramazan bayramı 2026’da hangi günlere denk geliyor?
Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe rastlıyor. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram, cumartesi ve pazar günleriyle birlikte üç gün sürecek ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.
Arefe günü ve resmi tatil süresi
Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, her yıl olduğu gibi yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendirilecek. Kamu kurumlarında mesai öğleden sonra sona erecek. Bu takvimle birlikte Ramazan Bayramı tatili, resmi olarak arife yarım günü dahil olmak üzere 3,5 gün olarak uygulanacak.
Bayram tatili 9 gün olur mu?
Bayramın cuma günü başlaması nedeniyle, idari izin kararı alınmadığı sürece tatilin resmi olarak 9 güne çıkarılması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak çalışanlar, bayram öncesindeki pazartesi, salı ve çarşamba günleri ile arife gününün yarısını izinle birleştirmeleri halinde toplamda 9 günlük bir tatil planı yapabiliyor.
Ara tatil ile bayram takvimi çakışıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlaması nedeniyle öğrenciler açısından ara tatil ile bayram günleri aynı döneme denk geliyor. Bu durum, özellikle ailelerin tatil planlarını şekillendiren önemli bir takvim detayı olarak öne çıkıyor.