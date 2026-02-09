İstanbul'da baraj doluluk oranları kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İSKİ, İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair 9 Şubat 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!
İstanbul baraj doluluk oranı 9 Şubat 2026 yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 9 ŞUBAT 2026 VERİLERİ
İstanbul baraj doluluk oranları duyuruldu. İSKİ 9 Şubat tarihli veriye göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.8 seviyesine geldi.
9 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %49,98
Darlık Barajı: %53,93
Elmalı Barajı: %93,54
Terkos Barajı: %22,73
Alibey Barajı: %30,85
Büyükçekmece Barajı: %25,39
Sazlıdere Barajı: %22,44
Istrancalar Barajı: %68,04
Kazandere Barajı: %11,55