Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT 2026: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç arttı, hangi seviyede?

BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT 2026: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç arttı, hangi seviyede?

Tuğba Güner
10:139/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da baraj doluluk oranları kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İSKİ, İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair 9 Şubat 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İstanbul baraj doluluk oranı 9 Şubat 2026 yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 9 ŞUBAT 2026 VERİLERİ

İstanbul baraj doluluk oranları duyuruldu. İSKİ 9 Şubat tarihli veriye göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 35.8 seviyesine geldi.

9 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI


İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:


Ömerli Barajı: %49,98

Darlık Barajı: %53,93

Elmalı Barajı: %93,54

Terkos Barajı: %22,73

Alibey Barajı: %30,85

Büyükçekmece Barajı: %25,39

Sazlıdere Barajı: %22,44

Istrancalar Barajı: %68,04

Kazandere Barajı: %11,55










#iski
#İstanbul Baraj Dolulu Oranı
#istanbul baraj seviyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin 2026 yılındaki toplam nüfusu belli oldu! İşte TÜİK verilerine göre il il ülkemizdeki kadın ve erkeklerin sayısı