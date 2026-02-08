Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, 1976 yılında doğdu. Zeynep Güneş, ortaokul ve lise eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2014'teki yerel seçimlerde Mihalgazi Belediye Başkanı seçilen Güneş, siyasete 2003 yılında başladı. Bu dönemde AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildi. İşte belediye başkanı Zeynep Güneş'in hayatı ve biyografisi.

4 /5 Aynı süreçte tarımsal kalkınmayı desteklemek ve kadın üreticileri güçlendirmek amacıyla 116 kadının yer aldığı bir kooperatifin kurulmasına öncülük etti.