Bilecik TOKİ çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Bilecik kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, gözler bu kez Bilecik'e çevrildi. Türkiye genelinde il il sürdürülen çekiliş takvimi doğrultusunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bilecik’te hayata geçirilecek bin 419 konut için kura tarihinin netleşip netleşmediği merak edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı haftalık program sonrası araştırmalar hız kazandı.

1 /4 Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kura süreci aralıksız devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi Bilecik için yapılacak çekilişe odaklanmış durumda. Toplam 1419 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte kura tarihine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

2 /4 TOKİ BİLECİK KURASI NE ZAMAN? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bilecik’te inşa edilecek olan 1419 konut için kura çekimi 10 Şubat’ta Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

3 /4 TOKİ BİLECİK KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ AÇIKILANDI MI? 500 bin sosyal konut projesinde Bilecik kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

BİLECİK TOKİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN