Futbolseverleri 8 Şubat Pazar günü yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken, Avrupa liglerinde de haftanın kritik karşılaşmaları sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ile İstanbulspor’un mücadelesi futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da oynanacak dikkat çekici maçlar, günün futbol gündemine damga vuracak. İşte 8 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve maç saatleri ile yayın bilgileri.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Şubat Pazar maç programı
14:30 Bologna - Parma İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Ümraniyespor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Adana Demirspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Alaves - Getafe İspanya La Liga S Sport
16:30 AZ Alkmaar - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Lecce - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Nice - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
17:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Konyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Ç.Rizespor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Glasgow Rangers - QPR İskoçya Kupası Sıfır TV
17:30 Köln - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:15 Athletic Bilbao - Levante İspanya La Liga S Sport
18:45 Groningen - PSV Hollanda Eredivisie S Sport Plus
19:00 Manisa FK - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:15 Angers - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Auxerre - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:15 Le Havre - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:30 Bayern Münih - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Liverpool - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Sassuolo - Inter İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Atletico Madrid - Real Betis İspanya La Liga S Sport
21:00 Braga - Rio Ave Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2
22:45 Juventus - Lazio İtalya Serie A S Sport 2
22:45 PSG - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Valencia - Real Madrid İspanya La Liga S Sport