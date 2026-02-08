Futbolseverleri 8 Şubat Pazar günü yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken, Avrupa liglerinde de haftanın kritik karşılaşmaları sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelirken, Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor ile İstanbulspor’un mücadelesi futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da oynanacak dikkat çekici maçlar, günün futbol gündemine damga vuracak. İşte 8 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve maç saatleri ile yayın bilgileri.

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş evinde Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga'da Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşırken, Juventus - Lazio İtalya Serie A'da zorlu maça çıkacak. Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Almanya Bundesliga ve Portekiz Liga'da nefes kesen maçlar oynanacak. 8 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 8 Şubat Pazar maç programı 14:30 Bologna - Parma İtalya Serie A S Sport 2 16:00 Ümraniyespor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:00 Adana Demirspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 16:00 Alaves - Getafe İspanya La Liga S Sport

16:30 AZ Alkmaar - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 17:00 Lecce - Udinese İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Nice - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Konyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 17:00 Ç.Rizespor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Glasgow Rangers - QPR İskoçya Kupası Sıfır TV

17:30 Köln - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:15 Athletic Bilbao - Levante İspanya La Liga S Sport 18:45 Groningen - PSV Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:00 Manisa FK - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:15 Angers - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15 Auxerre - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Le Havre - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 19:30 Bayern Münih - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus 19:30 Liverpool - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

8 /9 20:00 Sassuolo - Inter İtalya Serie A S Sport 2 20:00 Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:30 Atletico Madrid - Real Betis İspanya La Liga S Sport