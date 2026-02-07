KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ Kırıkkale kura sonuçları asil-yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kırıkkale kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Kırıkkale genelinde toplam 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuruda bulundu. En yoğun ilgi, 1.100 konutun yapılacağı Yahşihan ilçesinde yaşandı. İlçede 7 bin 111 kişi ev sahibi olma umuduyla müracaat etti. Diğer ilçe ve beldelerde ise başvuru sayıları şu şekilde kaydedildi: