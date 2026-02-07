KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ Kırıkkale kura sonuçları asil-yedek isim listesi açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Kırıkkale’de yaşanıyor. 1.736 konut için 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek çekilişle birlikte hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Çelebi ilçesinde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle 35 kişi ise kuraya girmeden doğrudan ev sahibi olacak. Çekiliş sonrası asil ve yedek listeler sonuç sorgulama ekranında yayımlanacak.
TOKİ Kırıkkale kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Kırıkkale genelinde toplam 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuruda bulundu. En yoğun ilgi, 1.100 konutun yapılacağı Yahşihan ilçesinde yaşandı. İlçede 7 bin 111 kişi ev sahibi olma umuduyla müracaat etti. Diğer ilçe ve beldelerde ise başvuru sayıları şu şekilde kaydedildi:
Hacılar beldesinde 94 konut için 164 başvuru alınırken, Bahşılı'da 53 konuta 450 kişi başvurdu. Balışeyh'te 60 konut için 234, Delice'de 106 konut için 369, Keskin'de ise 100 konut için 411 başvuru yapıldı. Ayrıca Çerikli beldesinde 66 konut için 99, Karakeçili'de 94 konut için 140 başvuru alındı. Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısının altında kalması dikkat çekti. İlçede 63 konut için yalnızca 35 kişi başvuru yaptığı için, başvuran tüm vatandaşlar kura çekimine gerek kalmadan doğrudan konut sahibi olacak.