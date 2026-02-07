TOKİ başvuru parası nasıl geri alınır, iade nereden alınacak? TOKİ 5000 TL para iadesi banka ekranı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci sürerken, hak sahibi olamayan binlerce vatandaş gözünü başvuru ücretinin iadesine çevirdi. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin nasıl ve hangi banka aracılığıyla geri alınacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ’den iade sürecine ilişkin açıklama geldi.
Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ’de adı çıkmayan vatandaşlar için yeni bir süreç başladı. 500 bin sosyal konut projesine başvuru yaparken yatırılan 5 bin TL’nin iade işlemleri merak konusu oldu. Paranın hangi bankadan ve nasıl geri alınacağına dair detaylar netleşti.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
İade parasına dair TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara geri ödeniyor. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.
Kura sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanamayanlar, başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir
TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdığı 5000 TL'yi tam olarak geri alır.