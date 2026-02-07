TOKİ başvuru parası nasıl geri alınır, iade nereden alınacak? TOKİ 5000 TL para iadesi banka ekranı

TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdığı 5000 TL'yi tam olarak geri alır.