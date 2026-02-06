Trump'ın Obama ailesine yönelik 'ırkçı' paylaşımı kaldırıldı: Yanlışlıkla oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Truth Social hesabından Obama ailesine yönelik paylaşılan "ırkçı" video, tepkilerin ardından kaldırıldı. Beyaz Saray, söz konusu videonun yetkililer tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.
"Yanlışlıkla paylaşıldı"
ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.
Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.
"Beyaz Saray'da gördüğüm en ırkçı şey"
Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ben Rhodes da X hesabından, Trump'ın paylaşımına tepki göstermişti.