ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler 'deliler gibi' dışarıya para aktarıyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı bir programda İran'ın ekonomisine ilişkin konuştu. Bessent, İranlı liderlerin ülke dışına "deliler gibi" para akıttığını ifade etti.
Bessent, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin (FSOC) yıllık raporuna dair oturumda konuştu.
İran'da bir dolar kıtlığı yarattıklarını söyleyen Bessent, bunun geçen yıl aralık ayında İran'daki en büyük bankalardan birinin batmasıyla doruk noktaya ulaştığını kaydetti.
Bessent, bu nedenle İran Merkez Bankasının para basmak zorunda kaldığını, İran para biriminin serbest düşüşe geçtiğini, enflasyonun patladığını ve sonuç olarak ülkede halkın sokaklara döküldüğünü anlattı.
"Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağını söylemesi şakaydı"
Bessent, Trump'ın faizleri düşürmemesi halinde Warsh'a dava açacağı yönündeki sözlerinin "bir şaka" olduğunu ifade etti.