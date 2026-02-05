Yeni Şafak
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları: 500 bin konut Kahramanmaraş TOKİ kazananlar tam isim listesi

5/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Kahramanmaraş projeleri için kura çekimi yapılıyor. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda otomatik kura yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kura çekimi ile kentte inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hak sahipleri listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi bugün KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Merkez, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 8 bin 195 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.

TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

