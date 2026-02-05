Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 5 Şubat maç programı

5/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Futbolda 5 Şubat Perşembe günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Kocaelispor ile kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe sahasında Erzurumspor’u konuk edecek. Avrupa’da ise İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus kritik bir mücadeleye çıkacak. Günün bir diğer dikkat çeken karşılaşması Suudi Arabistan Pro Lig’nden; Al Okhdood, güçlü rakibi Al Hilal karşısında üç puan mücadelesi verecek.

Futbolda bugün kupa heyecanı sahalara taşınıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşırken, Konyaspor sahasında Aliağa FK’yı konuk edecek. Avrupa’da ise İspanya Kral Kupası Copa del Rey çeyrek finalinde Real Betis ile Atletico Madrid kritik bir mücadeleye çıkacak. Fransa Kupası’nda da Strasbourg ile Monaco yeşil sahada karşı karşıya gelecek. 5 Şubat Perşembe günü futbolseverleri yoğun ve heyecanlı bir maç programı bekliyor.

Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? 

13:00 Keçiörengücü - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

15:30 Konyaspor - Aliağa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00 Kocaelispor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

20:30 Al Okhdood - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

22:00 SC Telstar - GA Eagles Hollanda KNVB Beker Çeyrek Final Sıfır TV

23:00 Atalanta - Juventus İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor

23:00 Real Betis - Atletico Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final S Sport Plus

23:00 Strasbourg - Monaco Fransa Kupası Bein Sports 4

