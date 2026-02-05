5 ŞUBAT İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu
















































