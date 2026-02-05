Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağış alan bölgelerde kuvvetli lodos da etkili olacak. Diğer bölgeler ise çok bulutlu ve kapalı olacak. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. İşte tüm illerimiz için 5 Şubat 2026 hava durumu tahminleri
Bugün (5 Şubat) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale'de çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL’A YAĞMUR ALARMI
İstanbul’da yağışlar perşembe gecesi başlayacak. Cuma günü yağmur ve sağanağın, cumartesi günü ise gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
5 ŞUBAT İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinde yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -18°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu