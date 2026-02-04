Yeni Şafak
TOKİ 250 bin sosyal konut kurası: Manisa Alaşehir hak sahibi konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

15:294/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Manisa İli Alaşehir İlçesi Badınca Mahallesi’nde inşa ettirilmekte olan 254 adet konut (2+1 nitelikli 206 adet konut ve 3+1 nitelikli 48 adet konut) için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Manisa sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Manisa Alaşehir hak sahibi konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Manisa kura sonuçları
#Alaşehir TOKİ kurası
