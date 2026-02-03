TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri Türkiye genelinde il il sürerken, Kütahya için açıklanması beklenen kura tarihi vatandaşların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Kentte 3 bin 592 konut inşa edilecek olması nedeniyle yoğun başvuru yapılırken, hak sahibi olmak isteyen binlerce kişi gözünü TOKİ kura takvimi ve resmi duyurulara çevirdi. 500 bin sosyal konut TOKİ Kütahya kura çekim duyurusu henüz yapılmadı. Peki Kütahya TOKİ kura çekiliş listesi yayınlandı mı? İşte detaylar.
TOKİ kura çekilişi gündemdeki yerini korurken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kütahya ve ilçelerinde yapılacak toplam 3 bin 592 konut için başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların nasıl açıklanacağını merak ediyor.
TOKİ Kütahya kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kütahya için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kütahya'da 3 bin 592 konut inşa edilecek. Kütahya için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Kütahya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kütahya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Kütahya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Kütahya'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
KÜTAHYA MERKEZ 1174
SEYİTÖMER 47
ALTINTAŞ 200
ASLANAPA 96
ÇAVDARHİSAR 70
DOMANİÇ 70
ÇUKURCA 47
DUMLUPINAR 47
EMET 96
GEDİZ 200
ESKİGEDİZ 47
GÖKLER 47
YENİKENT 47
HİSARCIK 63
PAZARLAR 70
SİMAV 250
AKDAĞ 47
ÇİTGÖL 47
DEMİRCİ 47
KUŞU 47
NAŞA 47
ŞAPHANE 70
TAVŞANLI 575
KURUÇAY 47
TEPECİK 47
TUNÇBİİLEK 47
Kütahya'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kütahya'da fiyatlar şu şekilde:
Kütahya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kütahya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kütahya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.