TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kayseri etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 3 Şubat Salı günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 7 bin 562 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekran.