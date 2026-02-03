Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

12:343/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kayseri’de TOKİ kurası heyecanı yaşanıyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri’de inşa edilecek 7562 sosyal konutun hak sahipleri, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleniyor. İşte 3 Şubat 2026 Kayseri Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Bünyan, Develi, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kayseri etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 3 Şubat Salı günü Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 7 bin 562 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Kayseri kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 3 Şubat 2026 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekran.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kayseri kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#Kayseri
#Kayseri TOKİ
#Kayseri TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 26.3 güncellemesi ne zaman çıkacak? İşte iOS 26.3 güncellemesi alacak telefon modelleri ve Public Beta 2 detayları