Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Elazığ’da inşa edilecek 3 bin 825 konutun hak sahipleri belirlendi. Kentte çekilen kura sonrasında, Elazığ’da TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? sorusuna yanıt aranıyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ederken, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura törenleri düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Elazığ’da inşa edilecek 3 bin 825 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. Düzenlenen kura töreniyle birlikte Elazığ’da yapılacak sosyal konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar arasından hak sahipleri belirlenerek sonuçlar netleşti. Peki Elazığ TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak?
Elazığ TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecekler.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.