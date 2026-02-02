Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri devam ederken, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura törenleri düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Elazığ’da inşa edilecek 3 bin 825 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. Düzenlenen kura töreniyle birlikte Elazığ’da yapılacak sosyal konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar arasından hak sahipleri belirlenerek sonuçlar netleşti. Peki Elazığ TOKİ başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak?