ASKİ su kesintisi açıklaması: Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek?

09:262/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
ASKİ, bugün suların kesileceği ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek? İşte 2 Şubat Ankara’da ASKİ suların geleceği saate ilişkin haberin detayları.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), meydana gelen arıza nedeniyle Sincan’da plansız su kesintisi yaşandığını açıkladı. Peki Beypazarı'nda sular ne zaman gelecek? İşte 2 Şubat Ankara’da suyun verileceği saate ilişkin detaylar.

BEYPAZARI'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintisine ilişkin şu açıklama yapıldı:

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 2.02.2026 08:45:00

Tamir Tarihi: 2.02.2026 17:00:00

Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Ve civarı.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Sincan
