TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Elazığ etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çekiliyor. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 3 bin 825 konutun asil hak sahipleri listesi belli oluyor. TOKİ Elazığ kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte 2 Şubat 2026 TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı izleme linki.
Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Elazığ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri nasıl öğrenilecek?
500 bin sosyal konut projesinde Elazığ TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ Elazığ kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Elazığ'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Elazığ'da fiyatlar şu şekilde:
Elazığ'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Elazığ'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Elazığ'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.