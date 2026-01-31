EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNÜ: Tarih açıklandı! 3 bin 119 TL'lik emekli zam maaş farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

TBMM'de kabul edilen yasa ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında kalan ve yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşamayan yaklaşık 4 milyon 917 bin emekliyi kapsıyor.