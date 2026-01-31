Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNÜ: Tarih açıklandı! 3 bin 119 TL'lik emekli zam maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME GÜNÜ: Tarih açıklandı! 3 bin 119 TL'lik emekli zam maaş farkı ne zaman yatacak?

11:0631/01/2026, Cumartesi
Son dakika gelişmesi… En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farkları için beklenen açıklama geldi. SGK, zam farkı ödemelerinin 4 Şubat 2026 tarihinde banka ve PTT şubeleri üzerinden yapılacağını duyurdu.

Emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi netleşti. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından oluşan farklar, SGK’nın açıklamasına göre 4 Şubat 2026’da hesaplara yatırılacak.

ZAM FARKLARI 4 ŞUBAT'TA HESAPLARDA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan iyileştirme sonrası oluşan fark tutarlarının ödenme takvimini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

TBMM'de kabul edilen yasa ile en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında kalan ve yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşamayan yaklaşık 4 milyon 917 bin emekliyi kapsıyor.

Maaşlarını daha önce eski tarife üzerinden alan emekliler, aradaki farkı tek seferde alacaklar.

