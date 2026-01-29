Emekli bayram ikramiyesi 2026 kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi son gelişmeler

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü 2026 emekli bayram ikramiyesi için yapılacak kararda. Mevcut rakamın 4 bin TL olduğu ikramiyede “zam” beklentisi güçlenirken, kulislerde 5 bin TL ve 6 bin TL senaryoları konuşuluyor. Peki ikramiye artırılacak mı, Meclis’e gelecek düzenlemede hangi rakam öne çıkıyor ve ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyeleri hakkındaki son dakika gelişmeler ve beklenen rakamlar.

1 /7 Emekli bayram ikramiyesi 2026 gündemdeki yerini koruyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemelerin bu yıl kaç lira olacağı ve hangi tarihlerde yatacağı araştırılıyor. Emekliler ile dul-yetim aylığı alan hak sahipleri, ikramiyede artış olup olmayacağına ilişkin resmi açıklamalara odaklanmış durumda.



2 /7 Bayram ikramiyesi 2026’da arttı mı? Son durum Ocak 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışların ardından, bayram ikramiyesi için de yeni bir düzenleme olabileceği konuşuluyor. İddialara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olası artışın bütçeye etkisini inceliyor. Düzenlemenin Ramazan ayı içinde TBMM gündemine gelebileceği belirtiliyor.

3 /7 İkramiye ne kadar olacak? 5 bin TL ve 6 bin TL senaryosu Mevcut uygulamada emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 4.000 TL. Kulislerde, 2026 yılı için en güçlü ihtimalin 5.000 TL’ye yükseltilmesi olduğu ifade ediliyor. Bütçe şartlarına göre 6.000 TL seçeneğinin de değerlendirildiği aktarılıyor.

4 /7 Zam için kanun değişikliği gerekiyor Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme şart. Bu süreçte teklifin TBMM’ye sunulması, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi, Genel Kurul’dan geçmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasal adım atılmaması halinde geçen yılın tutarı geçerli olacak.



5 /7 Ödemeler ne zaman yapılır? Bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle bayramdan 7-10 gün önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödeme takvimi, emeklilerin maaş günlerine göre kademeli şekilde işliyor.



6 /7 Kimler bayram ikramiyesi alıyor? Bayram ikramiyesi; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ikramiyeden yararlanabiliyor. Bu grupta ödeme tutarı, bağlanan aylık oranına göre %25, %50 veya %75 üzerinden hesaplanıyor.

