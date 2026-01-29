“TOKİ kura çekilişi, TOKİ Çorum kura sonuçları, TOKİ Çorum 2 bin 867 konut kura çekim tarihi ve 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak TOKİ kura çekilişi” başlıkları; Çorum ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 867 konut için başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gözler TOKİ’nin açıklayacağı Çorum kura takvimine çevrildi.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak konutlar için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci il il ilerlerken, Çorum’da bekleyiş sürüyor. 2 bin 867 konutun hayata geçirileceği projeye başvuru yapan binlerce kişi, kura çekim tarihinin netleşmesini bekliyor. Gözler TOKİ’nin açıklayacağı Çorum kura takvimine çevrildi.
TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Çorum için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum'da 2 bin 867 konut inşa edilecek. Çorum için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Çorum TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Çorum TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Çorum kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Çorum'da TOKİ konutları nereye, hangi ilçede var?
ÇORUM MERKEZ 1200
ÇORUM ALACA 300
BAYAT 200
İSKİLİP 300
HACIHAMZA 63
LAÇİN 26
MECİTÖZÜ 28
OSMANCIK 300
SUNGURLU 400
UĞURLUDAĞ 50
Çorum'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Çorum'da fiyatlar şu şekilde:
Çorum'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Çorum'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Çorum'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.