Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Çorum kura tarihi ve 2 bin 867 sosyal konut çekiliş detayları

TOKİ Çorum kura tarihi ve 2 bin 867 sosyal konut çekiliş detayları

15:1629/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

“TOKİ kura çekilişi, TOKİ Çorum kura sonuçları, TOKİ Çorum 2 bin 867 konut kura çekim tarihi ve 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak TOKİ kura çekilişi” başlıkları; Çorum ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 867 konut için başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gözler TOKİ’nin açıklayacağı Çorum kura takvimine çevrildi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak konutlar için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci il il ilerlerken, Çorum’da bekleyiş sürüyor. 2 bin 867 konutun hayata geçirileceği projeye başvuru yapan binlerce kişi, kura çekim tarihinin netleşmesini bekliyor. Gözler TOKİ’nin açıklayacağı Çorum kura takvimine çevrildi.

TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Çorum için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum'da 2 bin 867 konut inşa edilecek. Çorum için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.


Çorum TOKİ kura tarihi için tıklayın

Çorum TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Çorum TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Çorum kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Çorum'da TOKİ konutları nereye, hangi ilçede var?

ÇORUM MERKEZ 1200

ÇORUM ALACA 300

BAYAT 200

İSKİLİP 300

HACIHAMZA 63

LAÇİN 26

MECİTÖZÜ 28

OSMANCIK 300

SUNGURLU 400

UĞURLUDAĞ 50

Çorum'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Çorum'da fiyatlar şu şekilde:

Çorum'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Çorum'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Çorum'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#Çorum
#TOKİ
#TOKİ kura tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? 7 bin 562 TOKİ Kayseri kurasına katılacaklar listesi