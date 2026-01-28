Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili 9 gün olur mu, ara tatille birleşiyor mu? İşte gün gün bayram takvimi

Yeni Şafak
2026 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti ve milyonlarca kişi “Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan ayının 19 Şubat 2026’da başlamasıyla birlikte gözler bayram günlerine çevrilirken, arefenin 19 Mart Perşembe’ye, bayramın ilk gününün ise 20 Mart Cuma’ya denk gelmesi dikkat çekti. Üstelik okullarda 2. dönem ara tatilin 16-20 Mart arasında olması, “Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşiyor mu?” merakını artırdı. İşte 2026 Ramazan Bayramı takvimi ve tatil planı yapacaklar için tüm detaylar…

2026 Ramazan Bayramı takvimi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’de tatil planı yapan vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Diyanet takvimine göre Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Ramazan’ın ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı ise mart ayına denk geliyor.

Bayram 20 Mart’ta başlıyor

2026 yılında arefe günü 19 Mart Perşembe gününe rastlıyor. Ramazan Bayramı’nın 1. günü 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek. Bayramın diğer günleri ise 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor.



2026 Ramazan Bayramı günleri

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar



Bayram tatili kaç gün? 9 gün olur mu?

Bayram tatilinin resmi süresi, arefe günü öğleden sonra başlayıp bayramın 3. gününün sonunda tamamlanıyor. Bayramın hafta sonuna bağlanması nedeniyle, izin planlaması yapanlar birkaç gün ek izinle tatilin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Ancak bayramın perşembe değil cuma günü başlaması nedeniyle, resmi olarak 9 günlük bayram tatili ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.


Ara tatil ile bayram birleşiyor mu?

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 2. dönem ara tatil takvimi oldu. 2026 yılı için okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 20 Mart’a denk gelmesi nedeniyle ara tatil ile bayram günleri aynı döneme denk geliyor.

