Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili 9 gün olur mu, ara tatille birleşiyor mu? İşte gün gün bayram takvimi

Ara tatil ile bayram birleşiyor mu?

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 2. dönem ara tatil takvimi oldu. 2026 yılı için okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı’nın ilk gününün 20 Mart’a denk gelmesi nedeniyle ara tatil ile bayram günleri aynı döneme denk geliyor.