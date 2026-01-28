Emeklinin ikramiye yeni zam oranı netleşiyor! Herkes aynı miktarda almayacak! 17,7 milyon emekli için ödeme takvimi...

Asgari ücret ve maaş zamlarının ardından milyonlarca emeklinin gündemi bayram ikramiyesi oldu. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre 4 bin TL olan ikramiyenin 5 bin TL’ye yükseltilmesi masada. Ancak artış tüm emekliler için eşit olmayabilir.

1 /8 Bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak mı? Zamlı maaşların ardından 17,7 milyon emekli bu soruya yanıt arıyor. Kulis bilgilerine göre ikramiyelerde artış gündeme gelirken, ödeme tutarlarının emekli gruplarına göre farklılık gösterebileceği ifade ediliyor.

2 /8 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 2026 HEDEFİ 5 BİN TL 2018 yılında uygulamaya giren emekli bayram ikramiyesi, 2025’te yüzde 33,33 artışla 4 bin TL’ye yükselmişti. Ekonomi yönetimi, 2026 yılında ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Artışın bütçeye etkisi hesaplanırken, ilgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

3 /8 DÜZENLEME RAMAZAN AYINDA MECLİS’E GELİYOR Bayram ikramiyesine ilişkin kanuni düzenlemenin Ramazan ayı içinde TBMM’ye sunulması öngörülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

4 /8 BÜTÇEYE MALİYET 150 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK 5 bin TL’lik ikramiye artışıyla birlikte, 17,7 milyon emekliye yapılacak toplam ödemenin 150 milyar TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. 2025 yılında emeklilere iki bayramda toplam 100 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapılırken, bu rakam 2024’te 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

5 /8 KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? Bayram ikramiyesinden; SGK’dan emekli aylığı alanlar Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar Ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri sahipleri Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler Güvenlik korucuları Şampiyon sporcular Terör mağduru sivil vatandaşlar ve hak sahipleri yararlanacak.

6 /8 HERKES 5 BİN TL ALMAYACAK Dul ve yetim maaşı alanlara yapılacak ödemeler hisse oranına göre belirlenecek. 5 BİN TL ÜZERİNDEN ÖDEME TABLOSU Hak Sahibi Alacağı Tutar Eş (yüzde 75) 3.750 TL Emekli/çalışan eş (yüzde 50) 2.500 TL Yetim (yüzde 25) 1.250 TL

7 /8 ÇİFT MAAŞ ALANLARDA TEK ÖDEME İki ayrı emekli aylığı alan kişiler, en yüksek ödemeye imkân veren maaş üzerinden tek ikramiye alacak. Hem kendi emekliliği hem de vefat eden eşten aylık alanlara çift ödeme yapılmayacak. RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş uygulamalara göre ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.