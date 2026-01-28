Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emeklinin ikramiye yeni zam oranı netleşiyor! Herkes aynı miktarda almayacak! 17,7 milyon emekli için ödeme takvimi...

Emeklinin ikramiye yeni zam oranı netleşiyor! Herkes aynı miktarda almayacak! 17,7 milyon emekli için ödeme takvimi...

12:0128/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Asgari ücret ve maaş zamlarının ardından milyonlarca emeklinin gündemi bayram ikramiyesi oldu. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre 4 bin TL olan ikramiyenin 5 bin TL’ye yükseltilmesi masada. Ancak artış tüm emekliler için eşit olmayabilir.

Bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak mı? Zamlı maaşların ardından 17,7 milyon emekli bu soruya yanıt arıyor. Kulis bilgilerine göre ikramiyelerde artış gündeme gelirken, ödeme tutarlarının emekli gruplarına göre farklılık gösterebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 2026 HEDEFİ 5 BİN TL

2018 yılında uygulamaya giren emekli bayram ikramiyesi, 2025’te yüzde 33,33 artışla 4 bin TL’ye yükselmişti. Ekonomi yönetimi, 2026 yılında ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılması için hazırlıklarını sürdürüyor. Artışın bütçeye etkisi hesaplanırken, ilgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

DÜZENLEME RAMAZAN AYINDA MECLİS’E GELİYOR

Bayram ikramiyesine ilişkin kanuni düzenlemenin Ramazan ayı içinde TBMM’ye sunulması öngörülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif, Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BÜTÇEYE MALİYET 150 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

5 bin TL’lik ikramiye artışıyla birlikte, 17,7 milyon emekliye yapılacak toplam ödemenin 150 milyar TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

2025 yılında emeklilere iki bayramda toplam 100 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapılırken, bu rakam 2024’te 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden;

SGK’dan emekli aylığı alanlar

Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri sahipleri

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terör mağduru sivil vatandaşlar ve hak sahipleri yararlanacak.

HERKES 5 BİN TL ALMAYACAK

Dul ve yetim maaşı alanlara yapılacak ödemeler hisse oranına göre belirlenecek.

5 BİN TL ÜZERİNDEN ÖDEME TABLOSU

Hak Sahibi Alacağı Tutar

Eş (yüzde 75) 3.750 TL

Emekli/çalışan eş (yüzde 50) 2.500 TL

Yetim (yüzde 25) 1.250 TL

ÇİFT MAAŞ ALANLARDA TEK ÖDEME

İki ayrı emekli aylığı alan kişiler, en yüksek ödemeye imkân veren maaş üzerinden tek ikramiye alacak. Hem kendi emekliliği hem de vefat eden eşten aylık alanlara çift ödeme yapılmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN TAKVİM NETLEŞİYOR

Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş uygulamalara göre ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ÖDEME GÜNLERİ TASLAĞI

Bağ-Kur (25-28): 9 Mart

Emekli Sandığı: 10 Mart

SSK (17-19): 11 Mart

SSK (20-22): 12 Mart

SSK (23-26): 13 Mart

KURBAN BAYRAMI İÇİN DE TARİH VERİLDİ

Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü yarım gün arife ile başlayacak, 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. İkinci bayram ikramiyesinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

#emekli
#Emekli İkramiye
#emekli ikramiye zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş rekora koşuyor! Citi gümüş tahmini açıkladı: İşte 28 Ocak canlı gümüş fiyatları