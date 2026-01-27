TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar? 1+1 ve 2+1 taksit tutarı ne kadar? İstanbul ve diğer iller ödeme tablosu

TOKİ’nin 2026 sosyal konut ödeme planı vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konut için yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade modeli öne çıkarken, İstanbul ve diğer illerde belirlenen konut fiyatları ile aylık taksit tutarları da netleşmeye başladı. Başvurusunu yapanlar şimdi en çok “Taksitler kaç TL olacak, ödeme ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ ödeme planı 2026 kapsamında sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, peşinat oranı ve aylık taksit tutarlarını yakından takip ediyor. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan 500 bin konutluk projede, 81 ilde dar gelirli vatandaşların daha uygun koşullarla konut sahibi olması hedefleniyor. Buna göre TOKİ konutları yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa çıkarılacak.
TOKİ ödeme planı nasıl olacak?
Projeye göre konut alımlarında yüzde 10 peşinat ödenecek, kalan tutar ise 240 ay vade seçeneğiyle taksitlendirilecek. Peşinat miktarı ve aylık ödeme tutarı, daire tipine ve şehirlere göre değişiklik gösterecek.
İstanbul için TOKİ taksit ve peşinat tablosu
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat 195 bin TL olacak ve 240 ay vadede aylık taksit 7 bin 313 TL olarak belirlendi.
65 metrekarelik 2+1 dairelerde satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL ve aylık taksit 9 bin 188 TL seviyesinde olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL olarak hesaplandı. 240 ay vadeli aylık ödeme 11 bin 63 TL olarak duyuruldu.
İstanbul dışındaki illerde ödeme planı
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak paylaşıldı. Yüzde 10 peşinat 180 bin TL olurken 240 ay vadeli aylık taksit 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutlarda satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL, taksit ise 8 bin 250 TL olarak açıklandı.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, yüzde 10 peşinat 265 bin TL ve aylık taksit 9 bin 938 TL olarak belirtildi.
TOKİ kura takvimi açıklandı
TOKİ sosyal konut projesinde yeni haftaya ait kura planı da belli oldu. Buna göre kura çekimleri:
27 Ocak Salı: Kilis’te 1170 konut
28 Ocak Çarşamba: Sinop’ta 947 konut
29 Ocak Perşembe: Niğde’de 2 bin 604 konut
30 Ocak Cuma: Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334, Karabük’te 1600 konut
31 Ocak Cumartesi: Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368, Bartın’da 1620 konut
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ay başlayacak.