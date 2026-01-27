TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar? 1+1 ve 2+1 taksit tutarı ne kadar? İstanbul ve diğer iller ödeme tablosu





İstanbul için TOKİ taksit ve peşinat tablosu

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat 195 bin TL olacak ve 240 ay vadede aylık taksit 7 bin 313 TL olarak belirlendi.





65 metrekarelik 2+1 dairelerde satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, peşinat 245 bin TL ve aylık taksit 9 bin 188 TL seviyesinde olacak.





İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL olarak hesaplandı. 240 ay vadeli aylık ödeme 11 bin 63 TL olarak duyuruldu.