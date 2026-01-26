Bir dönemin devi geri geliyor: Efsane telefon markasından 10 yıl sonra sürpriz dönüş

Motorola, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’deki faaliyetlerini durdurmasının ardından yeniden Türkiye pazarına dönüş hazırlığı yapıyor. 1990’lı yıllar ve 2000’lerin başında cep telefonu pazarında öne çıkan markanın geri dönüşü, Türkiye akıllı telefon pazarındaki büyüme ve rekabetin arttığı bir döneme denk geliyor.

Distribütörlük görüşmeleri gündemde

Motorola’nın Türkiye’de akıllı telefon ve aksesuar ürünlerinin satışına yönelik distribütörlük süreci, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna yansımıştı. Buna göre Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında görüşmelerin başladığı belirtilmişti. Şu aşamada taraflardan yeni bir duyuru yapılmazken, temasların sürdüğü ifade ediliyor.

Türkiye’de hangi modeller gelecek?

Motorola’nın uluslararası pazarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle öne çıktığı biliniyor. Türkiye’ye dönüş sürecinin netleşmesi halinde, markanın bu ürün gruplarını Türkiye pazarına sunması bekleniyor. Böyle bir adım, markanın yeniden yerel rekabette aktif rol alması anlamına gelecek.

Sektör sonucu bekliyor