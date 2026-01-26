Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Bugün ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Ocak 2026

Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 26 Ocak son depremler listesi.

3 /4 AFAD SON DEPREMLER 2026-01-26 08:38:39 39.17861 28.30861 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 08:31:01 39.20806 28.21694 7.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 08:23:19 39.18139 28.29389 5.57 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 08:10:15 39.1975 28.22722 5.55 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 08:04:26 39.21222 28.16722 6.98 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 07:55:27 39.18444 28.26917 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 07:44:34 39.25389 29.01639 9.05 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-01-26 07:36:24 37.62694 35.88944 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana) 2026-01-26 07:16:00 39.96056 38.67 6.52 ML 1.0 Refahiye (Erzincan) 2026-01-26 07:13:44 39.19111 28.31083 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 07:08:21 40.73556 31.64056 12.2 ML 0.8 Merkez (Bolu) 2026-01-26 06:53:08 39.18278 28.31639 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 06:42:26 39.27222 28.95111 10.55 ML 2.0 Simav (Kütahya) 2026-01-26 06:26:46 37.61611 35.89667 16.03 ML 1.6 Kozan (Adana) 2026-01-26 06:16:39 39.19583 28.25111 5.42 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 06:15:17 39.17806 28.26389 5.89 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 06:01:24 39.17639 28.30194 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:52:59 39.18 28.2925 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:49:14 39.18194 28.30667 6.01 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:47:33 39.17639 28.30417 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:44:35 39.24389 28.12472 6.95 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:43:33 37.13611 36.92278 7.05 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 2026-01-26 05:30:30 39.14111 28.30361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:24:23 39.23444 28.03722 10.54 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:16:52 37.50194 37.05333 6.89 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2026-01-26 05:16:00 39.17028 28.3 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 05:08:42 37.61917 36.06139 10.43 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye) 2026-01-26 04:58:35 39.17194 28.28333 14.14 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:52:13 39.17611 28.31333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:46:28 38.01861 37.67361 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 2026-01-26 04:44:02 39.14361 28.29472 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:43:20 39.24194 28.9925 11.75 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-01-26 04:40:41 39.18556 28.31556 7.04 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:27:00 39.12583 28.30278 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:16:32 39.18083 28.2925 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:07:24 39.17472 28.30222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 04:03:20 39.15806 28.31139 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:54:15 39.13278 28.29778 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:50:54 39.13667 28.32278 13.56 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:47:20 39.155 28.31083 14.78 MW 4.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:40:17 37.9925 36.35139 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-01-26 03:20:49 39.18861 28.16861 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:20:10 39.17472 28.32417 4.79 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:18:29 39.12 28.30806 5.76 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:13:08 38.98917 40.49278 4.51 ML 1.1 Merkez (Bingöl) 2026-01-26 03:08:53 39.16389 28.30639 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 03:07:37 38.73833 38.24056 7.0 ML 1.3 Arguvan (Malatya) 2026-01-26 02:57:31 39.15083 28.30917 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 02:50:26 39.16917 28.31 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 02:50:11 37.14222 36.91833 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 2026-01-26 02:31:02 39.17972 28.17139 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 02:26:03 39.11722 28.3075 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 02:17:14 39.17417 28.31778 6.2 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-26 01:39:39 39.18889 28.20222 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)