Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16 Ocak Cuma günü karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı. İki hafta sürecek sömestr tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Peki ikinci dönemin ara tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları.
2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025'te başlayan birinci dönemi 16 Ocak Cuma günü sona erdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için eğitim yılının en keyifli ara dönemlerinden biri olan sömestr tatili başladı. 19 Ocak itibarıyla 15 tatil heyecanını yaşayan öğrenciler hem dinlenmenin hem de tatilin tadını çıkarırken, ailelerin ve öğrencilerin gündeminde tek bir soru öne çıkıyor: “Okullar ne zaman açılacak?” Yanıt için gözler yeniden Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor?
İkinci dönemin ara tatili ne zaman olacak?
İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.